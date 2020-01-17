Экономика

18:07 17.01.2020

Змиевская бумажная фабрика инвестировала 12 млн грн. в энергоустановку на подсолнечной шелухе

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Змиевская бумажная фабрика инвестировала 12 млн грн. в энергоустановку на подсолнечной шелухе

Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Производитель различной бумаги ООО "Змиевская бумажная фабрика" (Харьковская обл.) инвестировал 12 млн грн в создание установки по производству электроэнергии для собственных нужд из шелухи подсолнечника, аналоги которой в Украине отсутствуют, сообщили агентству "Интерфакс-Украина в пресс-службе фабрики.

В настоящее время начато тестирование экоустановки, проектная мощность которой не уточняется, но она полностью покроет потребности фабрики в электроэнергии.

Согласно пресс-релизу фабрики, она уже несколько лет производит бумагу из вторсырья, используя упаковки TetraPack из-под соков и молока (единственная в Украине).

"Ежемесячно предприятие отгружает около 1000 тонн бумаги, большинство которой идет на создание книг. При этом, для нагрева воды и ее испарение сжигается 200 тыс. куб. м газа (для сравнения: этого хватило бы на отопление 100 тыс. квартир или 50 тыс. домов). Два года назад на фабрике решили отказаться от газа и для удешевления затрат на энергоресурсы перейти на альтернативное топливо", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе агентству отметили, что пока сложно рассчитать экономический эффект от использования установки, и не назвали поставщиков оборудования, уточнив только что, оно украинского производства.

"Рядом с нашим предприятием находится завод, отжимающий масло, а шелуху можно использовать для производства электроэнергии. Два года наша команда провела в спорах, расчетах и чертежах. И, наконец, построили энергетическую установку высотой с пятиэтажный дом. Вчера провели пробный запуск. Есть инженерные недостатки, но это исправим", - цитирует пресс-служба соучредителя фабрики Виктора Круглова.

Он добавил, что дефицита сырья не будет, поскольку Украина крупнейший экспортер подсолнечного масла.

"Мы нашли поставщика фильтров, который гарантирует, что запыленность из трубы фабрики будет значительно меньше, чем запыленность воздуха в Харькове", - добавляет Круглов.

Змиевская БФ производит широкий ассортимент упаковочных видов бумаг, крафт-бумагу, оберточную бумагу, основу для парафинирования (ОДП), а также бумаги для печати: писчую, газетную, газетно-офсетную, а также крепированную бумагу для использования в кондитерской промышленности и дизайнерских работах.

На фабрике реализован проект переработки комбинированных отходов и отходов типа упаковки TetraPack мощностью утилизации более 500 тонн в месяц.

Конечным бенефициаром ООО "Змиевская ПФ" в госреестре указан Виктор Калиниченко.

По данным ассоциации "УкрПапир", в 2019 году фабрика выпустила 8,71 тыс. тонн бумаги (почти на уровне 2018 года), в том числе 0,43 тыс. тонн газетной (единственный производитель), более 5,2 тыс. тонн писчей.

Теги: #бумага #вторсырье #экология
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