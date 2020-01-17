Экономика

16:08 17.01.2020

"Укрлендфарминг" заявляет о незаконных допросах НАБУ сотрудников компании

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"Укрлендфарминг" заявляет о незаконных допросах НАБУ сотрудников компании

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" обратился к президенту Украины, премьер-министру и генеральному прокурору, по поводу попыток Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) без законных оснований допросить 10 тыс. работников компании.

Согласно обнародованному в пятницу обращению, 15 января этого года детективы Харьковского отделения НАБУ провели несанкционированные, по мнению "Укрлендфарминг", допросы людей в с.Токари (Полтавской обл.) касательно конфиденциальной информации - заработной плате. На следующий день эти детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода в г.Заводское. В кабинете директора они сообщили, что должны опросить 10 тыс. человек о размере заработных плат без соответствующих документов.

"Мы уверены, что действия детективов НАБУ направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает почти 30 тыс. человек. Посеять среди них смятение, запугать их и фактически сорвать посевную, которая сейчас находится в стадии подготовки. Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и VAB банка", - подчеркивается в заявлении.

В компании указали, что если давление на "Укрлендфарминг" не прекратится, то компания будет выводить людей на протесты.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк.

Теги: #набу #укрлендфарминг
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