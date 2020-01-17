UTG в 2019г сдала в аренду 70 тыс. кв. м торговых площадей в Украине

При участии консалтинговой компании UTG (Киев) в качестве брокера в Украине в течение 2019 года сдано в аренду 70 тыс. кв. м торговой недвижимости в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Киева и региональных центрах, сообщила пресс-служба компании. "За время деятельности компании по состоянию на конец 2019 года было сдано в аренду около 4,7 млн кв. м площадей в различных ТЦ Киева и региональных центрах Украины, из которых более 70 тыс. кв. м – в этом году", - сообщила компания.

Как сообщалось, по результатам 2018 года показатель сданных площадей при участии UTG составил 72 тыс. кв. м, а в 2017 году – 54 тыс. кв. м.

В частности, в 2019 году при содействии компании UTG в одесском ТРЦ Riviera были подписаны договоры с "Леруа Мерлен Украина" и кинотеатром Multiplex. Кроме этого, закончены работы по заполнению арендаторами ТРЦ Appolo в Днепре.

Кроме того, со 100% заполняемостью запущены в работу новые киевские ТРЦ Smart Plaza Obolon, Cherry Mall, др.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на ноябрь 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.