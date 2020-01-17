Экономика

12:57 17.01.2020

"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

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"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

Автомобильная компания "Богдан Моторс" обжаловала исковое заявление Генпрокуратуры о незаконности заключения договора новации между компанией и государственным Укрэксимбанком (Киев), в рамках которого кредитная задолженность "Богдан Моторс" на сумму более 1.3 млрд грн реструктуризирована на 13 лет (до 2031 года).

"Соответствующий отзыв предоставлен в Хозяйственный суд Киева 17 января", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

Обвинения прокуратуры он назвал "абсолютно безосновательными и надуманными" и со ссылкой на мнение представляющих компанию юристов заявил: такие действия прокуроров "могут быть свидетельством желания власти довести одного из крупнейших украинских автопроизводителей до банкротства".

Красуля отметил, что проценты по кредиту продолжают начисляться, кредит защищен залоговым имуществом - заводами компании и их оборудованием, сохранение имущества ежемесячно контролирует кредитор.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 27 декабря 2019 года по иску Генпрокуратуры открыл производство по делу о признании недействительным договора о реструктуризации долгов автомобильной компании "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму 1,3 млрд грн.

Договор новации между сторонами, который предполагал значительную отсрочку погашения долга, был подписан в июне 2018 года. По его условиям, в частности, процентные ставки по кредиту АК "Богдан Моторс" насчитывались в размере 0,46% годовых в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года, в 2019 году – 0,96%, в 2020 году – 1,46%, за 2021 год – 2,46%, за 2022 год – 5,46%, в 2023 году – 12,46%, в 2024 году – 15,46% и с 1 января 2025 года до 25 декабря 2031 года – 17,46%.

В "Богдан-Моторс" отмечали, что кредит привлекался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

Теги: #укрэксимбанк #генпрокуратура #богдан_моторс
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