Экономика

10:57 17.01.2020

Курс гривни на открытии межбанка в пятницу укрепился до 24,14 грн/$1, не отреагировав на заявление Гончарука об отставке

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Курс гривни на открытии межбанка в пятницу укрепился до 24,14 грн/$1, не отреагировав на заявление Гончарука об отставке

Средневзвешенный курс на открытии межбанковского валютного рынка в пятницу, несмотря на заявление премьер-министра Украины Алексея Гочарука об отставке, укрепился до 24,1400 грн/$1 с 24,1825 грн/$1 по итогам последних торгов в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Котировки гривни на открытии межбанка составили 24,12-24,16 грн/$1.

Вместе с тем Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января установил официальный курс национальной валюты 24,0923 грн/$1.

Как сообщалось, утром 17 января Гончарук заявил: с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту. Позже пресс-служба Офиса президента подтвердила получение Зеленским поданного Гончаруком заявления.

Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др. Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.

Теги: #курс #гончарук #гривна
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