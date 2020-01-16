Экономика

19:10 16.01.2020

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020г после подписания соглашения США-КНР

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Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020г после подписания соглашения США-КНР

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году.

Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 5,9%.

Заключение торговой сделки "позитивно скажется на деловом доверии, что поддерживает наше мнение о стабилизации роста мировой экономики в 2020 году", говорится в обзоре Fitch.

Эксперты агентства предупреждают однако, что "последствия сделки для мировой экономики будут зависеть от того, как будут выполняться ее условия, в том числе от того, сможет ли Китай выполнить свои обязательства по резкому увеличению импорта из США, и каким образом изменятся торговые потоки для других экспортеров".

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. По условиям соглашения, Пекин усилит защиту интеллектуальной собственности, а также примет меры для решения проблемы вынужденной передачи технологий. Кроме того, обе страны будут воздерживаться от конкурентной девальвации нацвалют.

Соглашение также предполагает, что Китай увеличит импорт товаров и услуг из США минимум на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение двух лет.

"Предполагается, что КНР нарастит импорт на $77 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в 2020 году и на $123 млрд от уровня 2017 года - в 2021 году", - отмечают в Fitch.

Стороны изначально объявили о достижении соглашения "первой фазы" 13 декабря 2019 года - за два дня до планировавшегося вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. В рамках соглашения США отказались вводить дополнительные пошлины для китайских товаров с 15 декабря.

"Как и ожидалось, эффективная ставка таможенного тарифа для китайских товаров в результате соглашения "первой фазы" опустится примерно до 16% вместо того, чтобы увеличиться до 25% в случае выполнения Вашингтоном угрозы о повышении пошлин и введении дополнительных пошлин, озвученных в августе", - говорится в обзоре агентства.

Как сообщалось, Трамп 23 августа объявил, что действовавшие на тот момент пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планировалось ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

"Пауза в торговой войне позволит избежать прямого подрыва экономик США и Китая в результате повышения пошлин", - отмечают в Fitch.

Тем не менее, подписанное соглашение является именно паузой, которая, однако, не положит конец торговой войне - при том, что пошлины для китайских товаров в Штатах будут существенно выше, чем двумя годами ранее, предупреждают эксперты.

Теги: #прогноз #мир #улучшение #экономика
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