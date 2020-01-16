Экономика

12:36 16.01.2020

Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год

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Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации принятой в 2018 году среднесрочной стратегии центробанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.

Согласно сообщению, Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, достижение низкого уровня инфляции, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие эффективного, независимого, открытого и современного центробанка.

"Выполнение Программы действий на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. Это особенно важно, учитывая то, что 2020 год - последний год действия нынешней стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года ", - отмечается в документе.

Согласно сообщению, Нацбанк выделил десять ключевых приоритетов в 2020 году, в том числе улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума между Кабинетом министров и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Кроме того, центробанк планирует содействовать эффективному функционированию госбанков, в частности за счет обновления их стратегий с учетом предложений регулятора, а также намерен обеспечить прием украинскими банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель, отмечается в релизе.

Вместе с тем, планы Нацбанка включают введение законодательных изменений для упрощения кредитования, внедрение закона о "сплите", разработку модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам, подготовку проектов новых законов "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг", "О страховании" и "О кредитных союзах" и введение эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Одним из ключевых приоритетов центробанка является внедрение принципов плана действий BEPS и содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. "После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине", - добавил регулятор.

Согласно релизу, в планы Нацбанка также входит открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии центробанка для облегчения доступа иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Кроме того, планируется усовершенствовать требования по раскрытию информации о финансовых услугах и защите прав потребителей к банкам и другим финансовым учреждениям.

В 2020 году Нацбанк намерен продолжить реализацию программы мероприятий по повышению финансовой грамотности после получения соответствующих полномочий в 2019 году и внутреннее развитие регулятора путем повышения прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, усовершенствования технологий и информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов.

Теги: #нбу #планы
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