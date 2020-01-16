Кабмин намерен в 2020г пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения госдоли и NPL

Кабинет министров Украины намерен в 2020 году пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения государственной доли и удельного веса неработающих кредитов (NPL), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"В государственном финансовом секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим более стремительно снижать долю государства в данном секторе, хотим быстрее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для государственных банков. 2020-й станет годом, когда мы наконец-то очень активно и эффективно урегулируем проблему legacy проблемных кредитов в государственных банках", - сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.