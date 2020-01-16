Экономика

11:52 16.01.2020

Кабмин намерен в 2020г пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения госдоли и NPL

1 мин читать
Кабмин намерен в 2020г пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения госдоли и NPL

Кабинет министров Украины намерен в 2020 году пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения государственной доли и удельного веса неработающих кредитов (NPL), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"В государственном финансовом секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим более стремительно снижать долю государства в данном секторе, хотим быстрее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для государственных банков. 2020-й станет годом, когда мы наконец-то очень активно и эффективно урегулируем проблему legacy проблемных кредитов в государственных банках", - сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Теги: #npl #маркарова #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 16.01.2020
Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

23:38 15.01.2020
На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

20:03 15.01.2020
Кабмин принял решение об обеспечении подключения к Интернету по время авиаперелетов

Кабмин принял решение об обеспечении подключения к Интернету по время авиаперелетов

16:17 15.01.2020
Кабмин поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ

Кабмин поддержал указ президента о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финразведки стран СНГ

14:12 15.01.2020
Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

Кабмин определил обязательные перечни товаров для закупок госорганами через "Профессиональные закупки"

14:00 15.01.2020
Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

13:47 15.01.2020
Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

Кабмин отменил назначение Рубанки главой правления "Укрсветлизинга"

13:42 15.01.2020
Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

Кабмин назначил заместителей глав Нацагентства госслужбы и Миграционной службы - нардеп Гончаренко

13:35 15.01.2020
Замглавы "Укртрансбезопасности" стала экс-начальник управления мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД

Замглавы "Укртрансбезопасности" стала экс-начальник управления мониторинга и контроля за деятельностью сервисных центров МВД

13:14 15.01.2020
Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство расширило перечень энергетических предприятий, запрещенных к приватизации

"Укртатнафта" просит Зеленского препятствовать закупке "Нафтогазом" нефтепродуктов у Белорусской нефтяной компании

Нацбанк опровергает информацию о причастности его сотрудников к осуществлению "схемных" операций клиентов Сбербанка

Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

Иностранные фермеры просят Зеленского не закрывать для них рынок земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Deutsche Bahn изучает вопрос стратегического альянса с УЗ - экс-депутат Бундестага

"Интерпайп" в 2019г снизил выпуск стали на 4,2%, труб на 13,3%, нарастил производство ж/д продукции на 11%

Укргазбанк выделил на строительство нового терминала в аэропорту "Запорожье" более $14,5 млн

"ДТЭК" считает незаконными начисления по оплате объемов экспорта электроэнергии

KfW продало пакет акций в ПроКредит Банке в размере 8,1963% ProCredit Holding

Стоимость активов BlackRock впервые превысила $7 трлн, прибыль подскочила на 40% в IV квартале

Ощадбанк пролонгирует "Нафтогазу" почти 2 млрд грн кредита на 4,5 года

Прибыль UnitedHealth в IV квартале превзошла ожидания, выручка немного не дотянула до прогнозов

Закупка нефтепродуктов у "Белорусской нефтяной компании" соответствуют законодательству - "Укртранснафта"

Витренко выступает за более активную трансформацию "Нафтогаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА