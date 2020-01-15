Deutsche Bahn изучает вопрос стратегического альянса с УЗ - экс-депутат Бундестага

Представители ж/д концерна Deutsche Bahn (Германия) совместно с правительством Украины и АО "Укрзализныця" прорабатывают вопрос стратегического партнерства, сообщает агентство транспортных новостей ЦТС со ссылкой на заместителя директора Берлинского центра изучения Восточной Европы, экс-депутата Бундестага Дмитрия Стратиевского.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни. "Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - заявил Стратиевский.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры Украины подписали меморандум с концерном General Electric Transportation (США) о приобретении еще 40 локомотивов производства американской компании.

По мнению правления "Укрзализныци", ежегодные инвестиции в содержание железнодорожной инфраструктуры и дальнейшее ее развитие должны составлять около 108 млрд грн.