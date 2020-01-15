Экономика

19:49 15.01.2020

Укргазбанк выделил на строительство нового терминала в аэропорту "Запорожье" более $14,5 млн

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Укргазбанк выделил на строительство нового терминала в аэропорту "Запорожье" более $14,5 млн

Государственный Укргазбанк (Киев) выделил на строительство нового терминала в аэропорту "Запорожье" $13 млн и 42,8 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе финучреждения.

Согласно сообщению, общая стоимость строительства нового терминала составила 1085,1 млн грн.

"Дальнейшие потребности в кредитовании со стороны заемщика на данный момент не озвучивались", - уточнила пресс-служба Укргазбанка.

Как сообщалось, в декабре 2019 года в Запорожье завершилось строительство нового терминала аэропорта и в марте 2020 года его планируют открыть для пассажиров.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (114,133 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #укргазбанк #запорожье #аэропорт
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