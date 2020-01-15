Экономика

18:56 15.01.2020

"ДТЭК" считает незаконными начисления по оплате объемов экспорта электроэнергии

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"ДТЭК" считает незаконными начисления по оплате объемов экспорта электроэнергии

ДТЭК считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед компанией.

"D.TRADING, а также другие экспортеры - "ЭРУ Трейдинг", GEN-I, "ДЭ Трейдинг" (поставщик "Донбассэнерго") - не признали выставленные НЭК "Укрэнерго" данные счета на оплату (с учетом объемов экспорта - ИФ) и не оплачивают их", – сообщила директор по коммуникациям ООО "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина на своей странице в Facebook в среду.

Так она прокомментировала информацию в некоторых СМИ о том, что ДТЭК не платит НЭК "Укрэнерго" за передачу электроэнергии.

Как отметила Милютина, ни типовым договором, заключенным между D.TRADING и НЭК, ни законодательством не установлено обязательство по оплате передачи электроэнергии при экспорте.

По ее словам, включение объемов экспорта в счета на оплату передачи электроэнергии является незаконным.

Кроме того, она обратила внимание на решение суда ЕС от 6 декабря 2018 года, согласно которому плата за передачу э/э при экспорте является дополнительной таможенной пошлиной,

Это запрещено согласно положениям Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, - подчеркнула Милютина.

При этом она уточнила, что ДТЭК оплачивает тариф оператора системы передачи в соответствии со всеми требованиями.

Директор по коммуникациям также отметила, что 15 августа НЭК "Укрэнерго" незаконно включила в счета за передачу э/э за июль всем участникам рынка не только объемы экспорта, но и импорта э/э.

"Начиная с августа, на основании письма (не постановления!) НКРЭКУ НЭК "Укрэнерго" выставлял счета по передаче, включая только объемы экспорта", – подчеркнула она.

Теги: #электроэнергия #дтэк
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