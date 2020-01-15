Экономика

17:45 15.01.2020

KfW продало пакет акций в ПроКредит Банке в размере 8,1963% ProCredit Holding

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KfW продало пакет акций в ПроКредит Банке в размере 8,1963% ProCredit Holding

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) продало пакет акций в ПроКредит Банке (Киев) в размере 8,1963% ProCredit Holding AG & Co. KGaA (Германия), которому ранее уже принадлежало 91,8037% акций этого банка, говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"По результатам гражданско-правового соглашения, заключенного между владельцами акций АО "ПроКредит Банк", акционер и материнская компания банка ProCredit Holding AG & Co. KGaA получил участие в размере 100% уставного капитала и прав голоса в АО "ПроКредит Банк", говорится в сообщении.

ПроКредит Банк (ранее – Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (22,564 млрд грн) ПроКредитБанк занимал 16-е место среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #procredit #нкцбфр #прокредит_банк #германия
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