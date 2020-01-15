Ощадбанк пролонгирует "Нафтогазу" почти 2 млрд грн кредита на 4,5 года

Ощадбанк и НАК "Нафтогаз Украины" договорились о продлении срока действия кредитного договора, долг по которому составляет 1,97 млрд грн, с 9 июня 2020 года до 24 декабря 2024 года, говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров, который ранее предоставил госгарантию по этому кредиту, на заседании в среду согласовал такую его пролонгацию, сообщил с заседания народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале.

Согласно отчету "Нафтогаза", на 30 сентября 2019 около 98% его денежных средств и остатков на банковских счетах, обща сумма которых составляла 24,96 млрд грн, были размещены в подконтрольных государству банках. Одновременно на долю этих банков приходилось примерно 59% займов НАК при общем их объеме у компании в 60,79 млрд грн.

На конец 2018 года эти показатели составляли соответственно 96% от 14,22 млрд грн и 76% от 56 млрд грн.

Сумма предоставленных госгарантий по обязательствам "Нафтогаза" за январь-сентябрь минувшего года сократилась с 15,44 млрд грн до 2,91 млрд грн.