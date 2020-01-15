Экономика

17:13 15.01.2020

Прибыль UnitedHealth в IV квартале превзошла ожидания, выручка немного не дотянула до прогнозов

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Прибыль UnitedHealth в IV квартале превзошла ожидания, выручка немного не дотянула до прогнозов

UnitedHealth Group Inc., крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования, отчиталась о превысившей ожидания прибыли в четвертом квартале 2019 года, но выручка немного не дотянула до прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась до $3,54 млрд, или $3,68 в расчете на акцию, по сравнению с $3,04 млрд, или $3,10 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль UnitedHealth выросла до $3,90 на акцию с $3,28 годом ранее, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $3,78 на акцию.

Выручка компании в четвертом квартале повысилась на 4,3%, до $60,90 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $61,02 млрд.

Выручка страхового бизнеса компании увеличилась на $2 млрд - до $48,2 млрд, выручка подразделения Optum, занимающегося предоставлением технологических и консультационных услуг в сфере медицинского страхования, повысилась на $2,2 млрд, до $29,8 млрд.

Чистая прибыль UnitedHealth по итогам 2019 года увеличилась на 15,5% - до $13,839 млрд, или $14,33 в расчете на акцию. Скорректированная прибыль повысилась до $15,11 на акцию с $12,88.

Страховщик подтвердил прогноз на 2020 год, согласно которому скорректированная прибыль будет находиться в диапазоне от $16,25 до $16,55 на акцию.

Котировки акций UnitedHealth в начале торгов в среду повышаются на 2%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 12,2% - до $273,1 млрд.

Теги: #сша #финрезультат #unitedhealth
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