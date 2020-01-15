Экономика

16:29 15.01.2020

Закупка нефтепродуктов у "Белорусской нефтяной компании" соответствуют законодательству - "Укртранснафта"

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Закупка нефтепродуктов у "Белорусской нефтяной компании" соответствуют законодательству - "Укртранснафта"

Операции по приобретению ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нефтепродуктов у ООО "БНК-Украина" (дочернее предприятие ЗАО "Белорусская нефтяная компания") одобрены наблюдательным советом группы "Нафтогаз" и полностью соответствуют требованиям украинского законодательства, заявила "Укртранснафта" (УТН) в среду.

В своем пресс-релизе компания подчеркнула, что считает сделанное днем ранее заявление АО "Укртатнафта" относительно импорта группой "Нафтогаз" нефтепродуктов БНК манипулятивным.

Оператор нефтетранспортной системы Украины напоминает: "Нафтогаз Ойл Трейдинг" было создано в составе нефтяного дивизиона "Нафтогаза" с целью закупки и продажи нефе- и нефтехимических продуктов в интересах предприятий группы.

"Одной из задач создания этой компании является обеспечение дополнительного дохода группы "Нафтогаз" за счет трейдинговой деятельности. Это даст возможность увеличить объем выплаты дивидендов в Государственный бюджет Украины", – отмечают в компании.

Заявление "Укртатнафты" оператор связывает именно с появлением нового игрока на рынке трейдинга нефтепродуктами.

"По случаю напомним, осенью прошлого года "Укртатанафта" имела опыт закупки и реализации белорусских бензинов и дизельного топлива производства Мозырского НПЗ, а также сжиженного газа производства российской нефтегазовой компании "Роснефть", – добавили в "Укртранснафте".

Как сообщалось, АО "Укртатнафта" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой препятствовать импорту государственной компанией "Нафтогаз Украины" нефтепродуктов Мозырского нефтеперерабатывающего завода производства "Белорусской нефтяной компании" (БНК).

В начале октября 2019 года НАК одобрила создание в нефтяном дивизионе группы ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", деятельность которого будет направлена на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

Теги: #укртранснафта #нефтепродукты #беларусь
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