Витренко выступает за более активную трансформацию "Нафтогаза"

Трансформацию НАК "Нафтогаз Украины" необходимо проводить быстрее и глубже, считает исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В интервью изданию "Гордон", обнародованном в среду, топ-менеджер уточнил, что долгое время реформы в "Нафтогазе" откладывались из-за наличия различных проблем.

"Наконец-то в 2018 году мы с самой крупной и дорогой в мире консалтинговой компанией разработали проект трансформации, который должен был превратить "Нафтогаз" в нормальную, современную, эффективную компанию", – сказал он, добавив, что на пути соответствующих планов стали разные с главой правления НАК взгляды на необходимые преобразования.

"Знаете, в чем в том числе заключался мой спор с Коболевым? Я с самого начала говорил: "Нафтогаз" – часть совковой системы, компанию надо трансформировать, в том числе чтобы мы могли реализовывать потенциал добычи, чтобы могли бороться с "Газпромом"…. У нас с Коболевым были разные взгляды на то, как быстро и глубоко нужно проводить трансформацию "Нафтогаза" и стоит ли ее делать вообще", – отметил исполнительный директор.

По словам Витренко, в какой-то момент он решил отойти сторону. "Я ... сказал Коболеву: о'кей, считаешь, что нужно делать так, – делай, в конце концов ты начальник. Результат вы видите, в том числе по интерьеру", – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии "совкового интерьера" принадлежащего "Нафтогазу" здания, где проходила беседа.

Топ-менеджер НАК также отметил, что год назад между ним и Коболевым возник спор по части кадровых назначений. "Если точнее: подчиненные, входившие в мою вертикаль ответственности, по требованию Коболева должны были согласовать определенные назначения с руководителем службы безопасности "Нафтогаза" (Константином) Пожидаевым – соратником (министра внутренних дел) Авакова. Но по процедурам мои люди не должны согласовывать своего подчиненного ни с кем, тем более с человеком Авакова", – сказал Витренко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Консалтинговая компания McKinsey&Company по заказу "Нафтогаза" подготовила отчеты "Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation - People" и "Naftogaz Organization Transformation - Culture".