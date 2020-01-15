Экономика

12:14 15.01.2020

Инфраструктура для внедрения рынка земли на сегодня более чем готова

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Инфраструктура для внедрения рынка земли на сегодня более чем готова

Для внедрения в Украине с 1 октября 2020 года рынка земли инфраструктура более чем готова, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Инфраструктура для внедрения рынка земли на сегодня более чем готова, а с начала открытия оборота - 1 октября - мы уже окончательно завершим подготовку. Введение системы геопространственных данных сэкономит государству 150 млн грн", - написал он в Facebook в среду.

По словам Высоцкого, до 1 августа этого года все земли государственной собственности будут внесены в кадастр. При этом он отметил: уже сегодня видно, что государственных земель в Украине не 10 млн га, как ранее говорили, а 7 млн га.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, покупать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако таки участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, необходимость подтверждение законности источника происхождения средств у потенциального покупателя, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценке.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли, только после проведения референдума. Однако, в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.

Законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.

Теги: #высоцкий #рынок_земли #инфраструктура
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