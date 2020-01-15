Экс-нардеп Демчак купил менее 1% акций РВС Банка

Экс-народный депутат Руслан Демчак купил менее 1% акций РВС Банка (Киев), сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Демчак купил менее 1%. РВС Банк относится к той категории небольших банков, к которой у нас есть вопросы по бизнес-модели. На сегодня мы понимаем, что для реализации выбранной банком модели необходимы инвестиции в денежной форме. Привлекаемые депозиты населения – это не инвестиционный ресурс для такого развития…У Руслана Демчака всегда было желание иметь банк. Поэтому, может, у него есть планы относительно следующих инвестиций в этот банк, что вполне вероятно", - сказала Рожкова в интервью "Финклубу".

При этом она добавила, что если Демчак планирует инвестиции, источники его доходов должны быть изучены и проверены.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2015 года продал ООО "УБГ" корпорации UBG переходной "РВС Банк", который был создан на базе неплатежеспособного Омегабанка.

Нацбанк Украины в начале ноября 2016 года отменил статус переходного для "РВС Банка", утвердил его устав и выдал полную банковскую лицензию.

В августе-2018 100% акций "РВС Банка" перешло от УБГ напрямую к Александру Стецюку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру чистых активов "РВС Банк" занимал 56-е место (1,049 млрд грн) среди 76 действовавших финучреждений.