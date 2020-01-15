"Укроборонпром" начал продавать списанное имущество на ProZorro

Государственный концерн "Укроборонпром" будет реализовывать списанное имущество предприятий через электронную площадку "ProZorro.Продажи".

"Информацию о торгах и лоты можно получить непосредственно на официальном сайте концерна, куда интегрировали интерфейс "ProZorro.Продажи", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в среду.

Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета.

В основном предприятия "Укроборонпрома" выставили на продажу автомобили, автобусы и металлолом. Все лоты собраны по ссылке: https://ukroboronprom.com.ua/uk/prozorro-sale?fbclid=IwAR3l9OwkxbKrgZxOkfc26CsJBUjNMmWvTtbOKcAdjwNWSxGc8t7oNej3V2k.

"Проведение торгов списанным имуществом предприятий, входящих в концерн, - один из компонентов реформы закупок в концерне, которая началась со сменой генерального директора", - говорится в сообщении.

Реформа предусматривает централизацию закупочной функции в концерне, полный переход на ProZorro, изменение внутренних процедур, в частности, уменьшение суммы допороговых закупок. С 2020 года в "Укроборонпроме" и на его предприятиях уменьшена сумма допороговой закупки до 50 тыс. грн. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн, будут покупаться прозрачно через публичную площадку.

"Эффективное распоряжение имуществом - один из главных элементов успеха. Именно поэтому "Укроборонпром" уделяет этому большое внимание. Мы постоянно сотрудничаем с ProZorro и консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий, как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото. Также планируем обучать коллег, постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций", - отметила директор департамента закупок Надежда Бегун.

Следующий шаг в реформе закупок госконцерна - выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro.

С февраля вступает в силу новый закон об аренде государственного имущества, который обязывает все госпредприятия передавать имущество в аренду через электронную площадку ProZorro. Это, отмечает Бегун, позволит сдавать в аренду имущество этих предприятий на рыночных условиях.