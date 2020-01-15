Мадуро намерен оживить национальную криптовалюту, используя ее в нефтяной торговле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал вдохнуть новую жизнь в национальную криптовалюту petro (петро), заявив о намерении использовать ее в нефтяной торговле.

В будущем, по словам Мадуро, петро будет использоваться для оплаты налогов и счетов за коммунальные услуги.

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA начнет "пробные продажи" нефти за петро - в объеме 50 тыс. б/с, сообщил Мадуро в ежегодном обращении к Национальной конституционной ассамблее страны во вторник. По его словам, 4,5 млн баррелей нефти из сертифицированных запасов PDVSA, которые составляют 30 млн баррелей, будут проданы за криптовалюту.

Правительство намерено в перспективе продавать всю добываемую нефть за петро.

Мадуро заявил, что в 2020 году Венесуэла увеличит добычу нефти до 2 млн б/с. В 2019 году, по его словам, производство нефти в стране составляло 700-900 тыс. б/с, а с сентября прошлого года PDVSA нарастила добычу на 230 тыс. б/с, до 1 млн б/с.

Криптовалюта петро была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время petro сам стал объектом американских санкций.

Несмотря на то, что магазины обязаны указывать цены в петро, а курс криптовалюты по отношению к юаню и рублю ежедневно публикуется Цетробанком Венесуэлы, она по-прежнему носит скорее символический характер. Несмотря на то, что баннеры с символом криптовалюты висят на правительственных зданиях в Каракасе, большинство людей в стране не представляет, где ее можно приобрести.

Венесуэла является первой страной в мире с собственной криптовалютой. Петро обеспечен венесуэльскими запасами нефти, газа, золота и алмазов.