Прокачка по МН "Дружба" в направлении Польши снижена до 17 января из-за ремонта участка "Мозырь-Брест-3" - "Гомельтранснефть Дружба"

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба") 14-17 января проводит ремонт участка нефтепровода "Мозырь-Брест-3", в связи с этим прокачка нефти в направлении Польши снижена до 70 тыс. тонн в сутки, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в компании.

"С 14 по 17 января проводятся ремонтные работы на участке "Мозырь-Брест-3" нефтепровода "Дружба". В связи с этим прокачка нефти в направлении Польши снижена до 70 тыс. тонн в сутки, это 50% от максимальной производительности", - сказал представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Как сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, "это согласованные еще в начале декабря работы". "Они стоят в графике. Так называемый "плановый коридор". Мы остановки и работы не анонсируем, т.к. в это время легче всего делать криминальные врезки. Но в Беларуси, похоже, этой проблемы нет", - сказал он.