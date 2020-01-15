Экономика

10:03 15.01.2020

Инфляция во Франции в декабре ускорилась до максимума с февраля

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Инфляция во Франции в декабре ускорилась до максимума с февраля

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2019 года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Относительно ноября цены увеличились на 0,5%.

Таким образом, динамика обоих показателей не изменилась по сравнению с предварительно объявленными данными. Эксперты также не ожидали их пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в декабре выросли на 1,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. Динамика показателя в годовом выражении была пересмотрена в сторону повышения - с 1,4%, в помесячном выражении - оставлена без изменений. Эксперты не ожидали пересмотра предварительных данных.

Цены на продукты питания во Франции в декабре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, энергоносители подорожали на 0,8%, промышленные товары - на 0,2%, услуги - на 0,5%.

Теги: #франция #инфляция
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