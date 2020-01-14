Второй украинско-сингапурский бизнес-форум состоится в Сингапуре в 2020 г. - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время визита в Сингапур договорился о визите группы сингапурских бизнесменов в Украину и проведении в Сингапуре второго украинско-сингапурского бизнес-форума в 2020 году.

"Сингапур - это одни из важнейших дверей на азиатский рынок. Встретился со старшим министром торговли Ко По Куном. Есть конкретные договоренности на 2020 год: визит группы сингапурских бизнесменов в Украину, проведение в Сингапуре второго украинско-сингапурского бизнес-форума", - сообщил он в Twitter во вторник.

Кроме того, министр заявил, что обсудил с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном возможности внедрения IT в сфере государственных услуг Украины.

"Отметили содержательное наполнение украинско-сингапурских отношений и рост торговли. Обсудили опыт Smart Nation (инициатива правительства Сингапура по использованию информационных технологий, сетей и больших объемов данных для создания высокотехнологичных решений - ИФ) и возможность внедрения IT в сфере государственных услуг Украины", - добавил он.

Пристайко также отметил, что поблагодарил сингапурского коллегу за высказанные им сочувствия в связи с катастрофой лайнера Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, а также пригласил его посетить Украину.

Помимо этого глава украинского МИД сообщил о подписании меморандумов о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при МИД и Сингапурско-китайской Торгово-промышленной палатой, а также между Малой академией наук Украины и Научным центром Сингапура.

"Помогаем украинскому бизнесу и науке "зайти" в Азию", - резюмировал он.

Как сообщалось, 13-14 января глава МИД Украины Вадим Пристайко пребывает с официальным визитом в Республике Сингапур. Ранее он встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.