Экономика

14:41 14.01.2020

Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

1 мин читать
Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

Государство получило убытки в размере более 1 млрд грн из-за незаконных вырубок лесов в Украине, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) Андрей Заблоцкий.

"Убытки государства (от незаконных вырубок – ИФ) составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок", - сказал он в ходе совещания с премьером и представителями территориальных органов Гослесагентства в Киеве во вторник.

По словам Заблоцкого, в планах ввести криминальную ответственность за реализацию дерева без бирки.

Помимо этого, в соответствии с целями правительства, планируется увеличить лесистость Украины на 20%.

Кроме того, Гослесагентство разрабатывает законопроект по инвентаризации лесов с целью провести учет леса для его дальнейшего использования на основании новых правил.

Заблоцкий отметил также, что в планах ведомства - поднять вопрос перед правительством и Верховной Радой о повышении государственного финансирования, которое сегодня составляет 5% от потребности и в отдельных вопросах является критическим.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе Гослесагентства в кратчайшие сроки обеспечить работу онлайн-площадок на рынке оборота древесины и запустить электронный централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

Теги: #гослесагентство #вырубка #лес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 14.01.2020
Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

16:21 28.12.2019
Австрийская Latschbacher предлагает Украине инвентаризацию леса лазерным сканированием примерно за EUR10 млн

Австрийская Latschbacher предлагает Украине инвентаризацию леса лазерным сканированием примерно за EUR10 млн

14:32 27.12.2019
Руководители австрийских компаний: "Для более эффективного управления лесной отраслью Украины необходима цифровизация лесов"

Руководители австрийских компаний: "Для более эффективного управления лесной отраслью Украины необходима цифровизация лесов"

04:48 25.12.2019
В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны

В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны

10:44 15.11.2019
Работники Октябрьского лесхоза на Харьковщине подозреваются в незаконных вырубках на 98 млн грн - прокуратура

Работники Октябрьского лесхоза на Харьковщине подозреваются в незаконных вырубках на 98 млн грн - прокуратура

13:40 18.10.2019
Незаконная вырубка лесов в Харьковской области нанесла государству убытков на 6 млн грн. - ГБР

Незаконная вырубка лесов в Харьковской области нанесла государству убытков на 6 млн грн. - ГБР

13:54 12.10.2019
Работники Черновицкого гослесхоза незаконно реализовывали древесину местным жителям, получая в месяц около 0,5 млн грн

Работники Черновицкого гослесхоза незаконно реализовывали древесину местным жителям, получая в месяц около 0,5 млн грн

13:56 25.09.2019
Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

08:31 17.09.2019
Спасатели продолжают тушение очагов тления лесной подстилки в Новосанжарском районе на Полтавщине

Спасатели продолжают тушение очагов тления лесной подстилки в Новосанжарском районе на Полтавщине

19:38 16.09.2019
Около 8га лесной подстилки загорелось в Новосанжарском районе на Полтавщине

Около 8га лесной подстилки загорелось в Новосанжарском районе на Полтавщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иностранные фермеры просят Зеленского не закрывать для них рынок земли

Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

Глава ОГТСУ с точностью до цента озвучил платеж "Газпрома" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура заявляет об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи

SkyUp запускает новые рейсы из Киева, Львова. Одессы и Харькова в Италию

Иностранные фермеры просят Зеленского не закрывать для них рынок земли

Рада приняла в целом закон о Фонде развития предпринимательства

«Дарница» в 2019 году направила на благотворительность 23,4 млн грн

Украина планирует перестраивать ГТС под транзитную мощность около 40 млрд куб. м – глава ОГТСУ

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

"МАУ" планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона

"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

Группа "Нафтогаз" перечислила ОГТСУ около 4 млрд грн предоплаты за транзит и внутреннюю транспортировку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА