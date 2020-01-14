Рада приняла в целом закон о Фонде развития предпринимательства

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский закон с поправками в госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства (законопроект №2589).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект в целом поддержали 261 народный депутат при 226 необходимых голосах.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 год на 2 млрд грн за счет досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физических лиц векселей. Эти средства будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонд развития предпринимательства.