Экономика

14:23 14.01.2020

Рада приняла в целом закон о Фонде развития предпринимательства

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Рада приняла в целом закон о Фонде развития предпринимательства

 Верховная Рада приняла во втором чтении президентский закон с поправками в госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства (законопроект №2589).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект в целом поддержали 261 народный депутат при 226 необходимых голосах.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 год на 2 млрд грн за счет досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физических лиц векселей. Эти средства будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонд развития предпринимательства.

Теги: #фонд #рада #предпринимательство
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