Экономика

14:11 14.01.2020

Украина планирует перестраивать ГТС под транзитную мощность около 40 млрд куб. м – глава ОГТСУ

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Украина планирует перестраивать ГТС под транзитную мощность около 40 млрд куб. м – глава ОГТСУ

Украина планирует перестраивать свою газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд куб. м, сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас уже есть понимание, что, скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд (куб. м – ИФ) и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование для оптимизации системы", - сказал он.

По его словам, обязательным в данном случае будет разрешение на такую оптимизацию со стороны Кабинета министров.

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно. Затраты на их извлечение, рекультивация земли и т.д. не покрывают стоимость металла. В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику", - отметил Макогон.

Глава ОГТСУ считает, что транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд куб. м+ сохранится и после 2024 года.

"Такой балансирующей мощности, такой гибкости, которую может дать украинская ГТС, больше нет. "Северный поток" – это абсолютно негибкая система. У них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике, и качает газ через всю Балтику, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объемов. Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу", - пояснил он.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Теги: #макогон #газ #транзит #огтсу
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