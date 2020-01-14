«Дарница» в 2019 году направила на благотворительность 23,4 млн грн

Фармацевтическая компания «Дарница» в 2019 году поддержала общественно важные проекты на сумму 23,4 млн грн.

Основными направлениями помощи были: медикаменты и оборудования для более 100 медицинских учреждений, лекарства на нужды бойцов ООС, содействие образовательным проектам в Украине, поддержка онкобольных детей.

Как сообщает пресс-служба компании, всего с 2017 по 2019 год «Дарница» направила на эти цели 41,4 млн грн.

Совладелец «Дарницы» Глеб Загорий считает одним из самых важных направлений поддержку современного образования.

«Это инвестиции в Украину будущего – в развитие, ценности и системные изменения. В частности, мы поддерживаем Украинский католический университет, который, как и мы, опережает время, разрушает стереотипы и интегрирует европейские достижения. В 2020 году мы продолжим это сотрудничество и направим на стипендиальные программы и развитие Киевского центра УКУ 12,5 млн грн», - рассказал Глеб Загорий.

Кроме того, в 2019 году «Дарница» помогала Киево-Могилянской академии, The Aspen Institute Kyiv и фонду Tabletochki; спонсировала проект #MEETheFUTURE и международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцыка; присоединилась к проекту «Щедрий вівторок» в рамках глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив подчеркнул, что «Дарница» активно привлекает к благотворительным проектам своих сотрудников.

«В 2019 году благотворительная помощь «Дарницы» составила более 23 млн грн, и около 150 тыс грн – непосредственный вклад наших сотрудников. Это лучший пример синергии. Я надеюсь, что круг людей, которых «Дарница» привлекает к культуре благотворительности, будет ежегодно расширяться», - сказал Шимкив.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн.