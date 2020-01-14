Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Кроме того, министр сообщил, что ЕС выдал разрешения на импорт 58 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год.

"Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", - отметил Милованов.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минэкономики, Украина по состоянию на 10 января 2019 года и с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 32,08 млн тонн зерновых, что на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

На внешние рынки, в частности, поставлено: пшеницы – 15,1 млн тонн, кукурузы – 12,8 млн тонн, ячменя – 3,8 млн тонн.

Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ. Ожидается, что в текущем МГ будет экспортировано 54 млн тонн.