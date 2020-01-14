Экономика

13:46 14.01.2020

"МАУ" планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона

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"МАУ" планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона из-за его убыточности, об этом в интервью интернет-порталу LB.UA заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

"Бангкок мы наверняка закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, которые купили заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода данное направление мы закроем", - отметил он.

Убыточность рейсов МАУ в указанном направлении связана с тем, что облетать Персидский залив для авиакомпании экономически невыгодно.

По словам Дыхне, выполнение рейсов в Дубай также находится под вопросом.

"Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой" (имеется в виду Boeing 737-900 - ИФ), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", - подчеркивает президент МАУ.

По его словам, рейсы в Пекин авиакомпания может возобновить только в случае, если сможет вернуться к первоначальному маршруту, не предусматривающему облеты обширных территорий.

Как сообщалось, с 16 ноября 2019 года МАУ в связи с отрицательной рентабельностью прекратила полеты в Амман, Минск и Ригу и приостановила полеты в Пекин.

Теги: #мау #авиарейсы #бангкок
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