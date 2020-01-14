Экономика

12:59 14.01.2020

Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

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Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

Премии сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены, однако они предусмотрены трудовыми контрактами, отмечает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года $2,9 млрд еще не были назначены. Хотя это действительно предусмотрено трудовыми контрактами с конкретными работниками компании… По контрактам группа работников должна получить 1% от полученных денег (на самом деле даже меньше)", – написал он на своей странице в Facebook.

Витренко также напомнил, что вопрос назначения премии находится в ведении наблюдательного совета компании.

"Я не назначаю сам себе премию. Это может делать только правление "Нафтогаза" – согласно решению Наблюдательного совета НАК. Моей фамилии вы не найдете среди членов Правления "Нафтогаза", – добавил Витренко.

Теги: #нафтогаз #премии #витренко
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