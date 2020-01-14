Экономика

10:17 14.01.2020

Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

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Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", принятый Верховной Радой 5 декабря 2019 года.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 13 января документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, законопроект №0858 устанавливает, что если сторона договора желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, то не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока договора она должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора он продлевается на тот же срок и теми же условиями.

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении, указано в документе.

Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком, но не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #зеленский #закон #рейдерство
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