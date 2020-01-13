Экономика

19:23 13.01.2020

НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса Универсал Банк

1 мин читать
НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса Универсал Банк

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться в первом квартале 2020 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, в перечень банков добавился один новый участник - Универсал Банк. В то же время из него был исключен банк "Восток".

В перечень вновь вошли: ПАО "Альфа-Банк", АО "Банк Альянс", ПАО "Банк "Инвестиций и сбережений", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АО АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", и АКБ "Индустриалбанк", АО "Универсал Банк".

Как сообщалось, в конце октября 2016 года центробанк, согласно утвержденной стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса.

Теги: #список #нбу #валютные_интервенции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:43 13.01.2020
Завершился переход на международный стандарт IBAN

Завершился переход на международный стандарт IBAN

09:25 11.01.2020
Замедление инфляции в Украине в 2019г оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ

Замедление инфляции в Украине в 2019г оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ

18:19 10.01.2020
НБУ увеличивает лимиты открытой валютной позиции банков вдвое - до 10% регулятивного капитала

НБУ увеличивает лимиты открытой валютной позиции банков вдвое - до 10% регулятивного капитала

14:23 10.01.2020
НБУ в ближайшее время может сфокусироваться на повышении инфляции - замминистра экономики

НБУ в ближайшее время может сфокусироваться на повышении инфляции - замминистра экономики

13:27 10.01.2020
Формальное выполнение в 2019г цели по инфляции может негативно отразиться на экономике

Формальное выполнение в 2019г цели по инфляции может негативно отразиться на экономике

11:24 10.01.2020
НБУ может ускорить снижение учетной ставки

НБУ может ускорить снижение учетной ставки

10:58 10.01.2020
Индекс ожиданий деловой активности впервые снизился до 48,6 из 100 в декабре 2019 г.

Индекс ожиданий деловой активности впервые снизился до 48,6 из 100 в декабре 2019 г.

10:14 10.01.2020
Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

10:16 09.01.2020
НБУ запретил ФЛП расходовать средства с бизнес-счетов на личные нужды

НБУ запретил ФЛП расходовать средства с бизнес-счетов на личные нужды

18:26 08.01.2020
Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании

Урожай зерновых в Украине в 2019 г. составил около 75 млн тонн

Завершился переход на международный стандарт IBAN

"Интерпайп" погасила $98,5 млн по евробондам в рамках допусловий по реструктуризации задолженности

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $24 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские чиновники обсудили развитие ВИЭ с новым Еврокомиссаром по вопросам энергетики

Законодатель в 2019г не смог решить ряд актуальных проблем бизнеса – мнения

Набсовет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании

Доход Киева от туристического сбора за 2019 год составил 63,6 млн грн - КГГА

Авиакомпания SkyUp с 16 января меняет правила перевозки пассажиров и багажа

Урожай зерновых в Украине в 2019 г. составил около 75 млн тонн

Турецкий ритейлер LC Waikiki планирует открыть в Украине до 60 магазинов за три года

Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий - Дубилет

"Интерпайп" погасила $98,5 млн по евробондам в рамках допусловий по реструктуризации задолженности

Ernest Airlines приостанавливает выполнение рейсов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА