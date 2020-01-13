НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса Универсал Банк

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться в первом квартале 2020 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, в перечень банков добавился один новый участник - Универсал Банк. В то же время из него был исключен банк "Восток".

В перечень вновь вошли: ПАО "Альфа-Банк", АО "Банк Альянс", ПАО "Банк "Инвестиций и сбережений", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АО АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", и АКБ "Индустриалбанк", АО "Универсал Банк".

Как сообщалось, в конце октября 2016 года центробанк, согласно утвержденной стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса.