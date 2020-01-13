Экономика

19:08 13.01.2020

Украинские чиновники обсудили развитие ВИЭ с новым Еврокомиссаром по вопросам энергетики

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Украинские чиновники обсудили развитие ВИЭ с новым Еврокомиссаром по вопросам энергетики

В рамках десятой Ассамблеи IRENA украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем обсудила вопросы развития ВИЭ в стране с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, назначенной на эту должность 1 декабря.

Об этом сообщило министерство на своей странице в Facebook в понедельник.

"После переговоров по транзиту газа Украина может cфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", - цитирует пресс-служба министерства слова Симсон.

Как отметило Минэкоэнерго, Европа приняла Green deal и задалась амбициозной целью стать климатически нейтральной.

"Поэтому сейчас в ЕС уделяют особое внимание развитию ВИЭ. Украина со своей стороны тоже нарабатывает концепцию "зеленого" энергетического перехода и планирует внедрить налог на СО2, средства от которого будут потрачены на энергоэффективные мероприятия", - резюмировало ведомство.

Кадри Симсон сменила на должности комиссара Мароша Шефчовича, до этого была министром экономических дел и инфраструктуры Эстонии в правительстве Юри Ратаса.

Теги: #виэ #энергетика
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