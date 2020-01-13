Экономика

15:59 13.01.2020

Доход Киева от туристического сбора за 2019 год составил 63,6 млн грн - КГГА

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Доход Киева от туристического сбора за 2019 год составил 63,6 млн грн - КГГА

Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 млн грн, что почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос на более 30 млн грн.. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн грн, то за 2019 год город получил рекордные 63,6 млн грн при запланированных 35 млн. Это свидетельствует о том, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - приводит слова Хонды пресс-служба КГГА в понедельник.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Кроме того, наблюдается рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Согласно утвержденному Киевским горсоветом решения, ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года - 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% - для въездного туризма. То есть для внутреннего туриста - 16 грн 69 коп., а для въездного - 41 грн 73 коп. в сутки.

"Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создание комфортного и современного сервиса для гостей города", - отметили в КГГА.

Теги: #киев #туризм #доходы
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