Экономика

09:44 13.01.2020

Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий - Дубилет

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Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий - Дубилет

Кабинет министров планирует отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев", - написал он в "Телеграм-канале" в понедельник.

Среди таких форм, в частности, отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.

"Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений ("собираем, потому что всегда собирали")", - пояснил Дубилет.

Теги: #статистика #дубилет #госстат
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