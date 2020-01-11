Гончарук поручил полноценно запустить централизованный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года, сообщил он по итогам совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.

"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук в Телеграм-канале в пятницу.

По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится под ведением органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.

7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.

Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.

"Поручил главам ОГА и Нацполиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игрового бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", - завил Гончарук.

Что касается борьбы с нелегальным оборотом топлива, то ГФС и СБУ продолжат проверки, а местная власть присоединяться к процессу в рамках рабочих групп, добавил премьер-министр.