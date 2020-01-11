Экономика

09:26 11.01.2020

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

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Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 млн долларов в качестве компенсации за убытки в результате аннексии Крыма РФ, сообщает швейцарский портал SWI swissinfo.ch.

"Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около $82,1 млн 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года", - говорится в сообщении, опубликованном ресурсом в пятницу.

Сообщается, что два соответствующих судебных решения были опубликованы в четверг – суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. К примеру, в одной из апелляций Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма. Также Москва назвала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно этому документу, Украина и РФ не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Ресурс отмечает, что в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге за возмещением убытков обратились 12 украинских компаний, в частности "Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы, поэтому разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.

Теги: #компании #крым #швейцария #суд #компенсация
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