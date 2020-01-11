Экономика

09:25 11.01.2020

Замедление инфляции в Украине в 2019г оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ

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Замедление инфляции в Украине в 2019г оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ

Замедление в Украине инфляции в 2019 году оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах Национального банка Украины (НБУ), опубликованных в инфляционных отчетах в течение 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций, сообщается в комментарии по инфляции на сайте регулятора

Как сообщалось, потребительская инфляция в стране замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. Таким образом, по итогам прошлого года НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую он декларировал с 2015 года и которая была определена Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу.

Как отмечается в комментарии, снижение инфляции до цели в 2019 году – это, прежде всего, результат последовательной монетарной политики НБУ, направленной на достижение ценовой стабильности в сочетании со взвешенной фискальной политикой правительства. Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривни. Оно происходило в связи с высоким интересом инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне длительного периода макроэкономической стабильности, а также общий рост продуктивности украинской экономики.

Снижение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания.

В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков. Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат.

При этом базовая инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 3,9% по сравнению с 8,7% в 2018 году. Снизились цены на непродовольственные товары, которые в основном представлены импортной продукцией или имеют высокую долю импорта в себестоимости. В частности, за год подешевели автомобили, одежда и обувь, бытовая техника и электроника. Также благодаря курсовому фактору несущественным было повышение цен на мебель, товары личного ухода, бытовую химию и фармацевтическую продукцию. Умеренно подорожало большинство продуктов питания с высокой степенью обработки: макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, рыба и морепродукты, чай, соки. Цены на рис, оливковое и подсолнечное масло были даже ниже, чем в 2018-м, ведь значительная часть этих товаров существенно зависит от импорта и цен на внешних рынках.

В то же время достаточно высокими темпами росла стоимость услуг, прежде всего, вследствие сохранения устойчивого потребительского спроса и повышения расходов бизнеса, в частности на оплату труда. Наиболее существенно подорожали финансовые и нотариальные услуги, кабельное телевидение, образование, мобильная связь, услуги парикмахерских, гостиниц, медицинских учреждений. В то же время укрепление гривни способствовало меньшим темпам роста цен на услуги, которые имеют более тесную привязку к курсу: аренда жилья, кинотеатры и интернет, рестораны и кафе, стоматологические и туристические услуги.

Рост цен на сырые продукты питания в 2019 году был умеренным и составил 3,9% по сравнению с прошлым годом - 3,3%. Благодаря хорошим показателям урожая снизились цены на большинство овощей (кроме картофеля): капусту, морковь, лук, помидоры, баклажаны, перец, свеклу. Несущественно выросли цены на говядину и свинину, а курятина была даже дешевле, чем год назад из-за превышения производства над спросом. Высокими темпами росли цены только на отдельные продукты, в частности, на яблоки, картофель и гречку, из-за меньшего урожая этого года.

Рост цен и тарифов, регулируемых административно, снизился с 18% в 2018 году до 8,6%. Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно упали цены на природный газ для населения. Умеренными темпами росли цены на алкогольные напитки, холодную воду и канализацию, а стоимость электроэнергии за год не изменилась. В то же время достаточно высокими темпами росли цены на табачные изделия в результате дальнейшего приведения акцизов на эти товары до европейских уровней. Цены на топливо снизились на 8,2% по сравнению с ростом на 9,1% в 2018 году вследствие как укрепления курса гривни, так и общего снижения мировых цен на энергоносители.

"Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою монетарную политику на поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 п.п. Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения", - говорится в его комментарии.

Теги: #нбу #инфляция #экономика
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