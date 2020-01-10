Экономика

21:07 10.01.2020

Премьер поручил полноценно запустить централизированный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

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Премьер поручил полноценно запустить централизированный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года, сообщил он по итогам совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.

"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизированный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопольозователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук в Телеграм-канале в пятницу.

По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится под веданьем органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользоватлелей коммунальной собтсвенности к системе электронного оборота подключены 69.

7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.

Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.

"Поручил главам ОГА и Нацополиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игрового бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", - указал авил Гончарук.

Что касается борьбы с нелегальным оборотом топлива, то ГФС и СБУ продолжат проверки, а местная власть - присоединяться к процессу в рамках рабочих групп, добавил премьер-министр.

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Интерфакс-Украина
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