Экономика

20:07 10.01.2020

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

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США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Первым делом, президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильная отрасль и горнодобывающая", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он.

В частности, санкционные меры коснулись базирующейся в Пекине торговой компании Pamchel Trading Beijing Co. Ltd., которая с августа 2019 ежемесячно закупала тысячи метрических тонн стальных слябов у крупнейшего производителя стали на Ближнем Востоке иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company, которая также попала под санкции.

Кроме того, под санкции попали компании Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company и Iranian Ghadir Iron & Steel Co.

OFAC также ввел санкции в отношении базирующейся в Омане Reputable Trading Source LLC, которая связана с Khouzestan Steel Company.

В санкционный список OFAC также внесен ряд ведущих компаний, работающих в секторе производства алюминия и меди в Иране: Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation, National Iranian Copper Industries, Khalagh Tadbir Pars Co.

Теги: #сша #санкции #иран #экономика
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