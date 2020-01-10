"ArcelorMittal Кривой Рог" настаивает на введении пошлин на импорт прутков из Беларуси из-за очевидных доказательств демпинга

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) считает необходимым пересмотреть ранее принятое решение Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) по результатам антидемпингового расследования относительно импорта сортового проката (прутков) из Молдовы и Беларуси в Украину, введя ограничения на импорт стали из Беларуси с учетом очевидных доказательств демпинга.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, опубликованные 6 декабря 2019 года результаты расследования МКМТ показали очевидные доказательства присутствия демпинга, нарушения правил и норм торговли, что нанесло ущерб украинским производителям сортового проката, включая "ArcelorMittal Кривой Рог". Поэтому к молдавскому производителю стали, а именно к ОАО "Молдавский металлургический завод", была применена антидемпинговая пошлина в размере 13,8% на пять лет. Однако, несмотря на то, что расследование выявило очевидные и убедительные доказательства применения демпинговых приемов белорусскими производителями стали (ОАО "Белорусский металлургический завод"), соответствующая пошлина в отношении поставок этого предприятия введена не была.

Вместе с тем в "ArcelorMittal Кривой Рог" подчеркивают: расследование четко показало наличие доказанных фактов демпинга, который привел к нанесению ущерба, и обосновало технические требования к введению пошлины. Так, были установлены следующие факты демпинга: посчитанная демпинговая маржа вызвана несправедливыми и нерыночными практиками, существующими в Беларуси, например, особыми условиями закупки металлолома для местных производителей, скидками на электричество и импортными пошлинами (9,32-10,11%) для украинских производителей сортового проката.

При этом резкое увеличение демпингового импорта из Беларуси в Украину вместе с ростом экспортных возможностей из-за значительной модернизации мощностей белорусского производителя в 2017-2018 гг. позволяет продолжить дальнейшее увеличение поставок продукции. В компании отмечают, что демпинговые поставки нанесли значительный ущерб в отношении украинских национальных производителей. В частности, значительное снижение объемов производства, продаж на внутреннем рынке, уровня производительности, трудовой занятости и т. д. Так, импорт белорусской стали в Украину вырос на 46 тыс. тонн с 2015 по 2017 гг. (период расследования) – с 1 тыс. тонн до 47 тыс. тонн в год, после чего с 2017 по 2018 гг. он увеличился еще на 80 тыс. тонн (с 47 тыс. тонн до 127 тыс. тонн).

"Доказано, что значительный рост произошел вследствие нарушения установленных правил торговли. В связи с этим "ArcelorMittal Кривой Рог" считает необходимым немедленно начать пересмотр решения МКМТ, поскольку решение ввести пошлину с нулевой ставкой на импорт продукции БМЗ ущемляет интересы отечественных производителей стали и свидетельствует о нарушении правил международной торговли", - говорится в заявлении украинского предприятия.

Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту "ArcelorMittal Кривой Рог" Анастасия Татарульева констатировала, что украинская торговая политика направлена на обеспечение работы всех участников рынка, согласно установленному комплексу правил и норм, на честной и конкурентной основе.

"Решение не вводить пошлины на белорусский импорт вызывает недоумение, учитывая неопровержимые доказательства того, что правила торговли были нарушены и украинским производителям стали был нанесен ущерб. Это необходимо исправить как можно скорее", - подчеркивает топ-менеджер.

При этом она указала на сложную ситуацию на внешних рынках, которая характеризуется низким спросом и неустойчиво низкими уровнями цен на сталь и спредами, а также значительным изменением мирового товаропотока металлопродукции в результате протекционистских мер. И критически важно, чтобы правительство Украины обеспечило честное функционирование торговых практик, регулируемых имеющимися четкими торговыми правилами и нормами.

"В этом конкретном случае этого не произошло. Поэтому мы призываем к соблюдению правил и введению соответствующих пошлин против белорусских компаний, а именно Белорусского метзавода, в отношении которых доказано применение ими демпинговых практик", - резюмирует Татарульева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, МКМТ по заявлению "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле 2018 года возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы. По результатам расследования МКМТ приняла решение, которое было опубликовано 6 декабря 2019 года, о введении окончательных антидемпинговых мер на пять лет.

При этом нулевые пошлины введены для ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания " (ОАО " БМЗ") и для ЗАО "Торговый Дом БМЗ-Балтия" (Литва) - экспортера прутков из углеродистой и легированных сталей, производимых ОАО "БМЗ". Для других производителей и экспортеров товара происхождением из Беларуси введена пошлина в размере 31,08%.

Для ОАО "Молдавский металлургический завод" (ММЗ) пошлина определена в 13,80%, для других производителей и экспортеров товара происхождением из Молдовы - 35,37%.

Решение МКМТ вступило в силу через 30 дней со дня публикации.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".