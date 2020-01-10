НБУ увеличивает лимиты открытой валютной позиции банков вдвое - до 10% регулятивного капитала

Национальный банк Украины (НБУ) вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

"Это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на $400 млн и повысит их роль в сглаживании избыточных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции", - отметил центробанк.

Нацбанк добавил, что расширение лимитов открытой валютной позиции банков в середине 2018 года привело к увеличению объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшению курсовой волатильности, при этом давление на гривню не усилилось.

"В течение прошлого года банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний", - отметил Нацбанк.

Соответствующее решение правления НБУ от 9 января № 10-рш "О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 № 184-рш" обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 20 января.