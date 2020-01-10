Экономика

15:35 10.01.2020

Сингапурский регулятор получил 21 заявку на лицензии цифровых банков, выдаст до 5 лицензий

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Сингапурский регулятор получил 21 заявку на лицензии цифровых банков, выдаст до 5 лицензий

Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) получило 21 заявку на лицензии цифровых банков.

В июне 2019 года MAS объявило о том, что планирует выдать до пяти лицензий цифровых банков. Результаты отбора будут оглашены в июне 2020 года. Победители смогут начать работу в середине 2021 года.

Заявку на получение лицензии могли подать как финансовые, так и нефинансовые организации. Среди претендентов: сингапурская компания Razer, занимающаяся разработкой и производством оборудования для компьютерных игр, сервис по заказу такси Grab и Ant Financial, дочерняя компания китайского интернет-гиганта Alibaba.

MAS будет оценивать претендентов по уровню внедрения технологий, устойчивости бизнес-модели, а также вкладу в развитие Сингапура как финансового центра.

Виртуальный банкинг активно развивается в Азии в связи с тем, что регуляторы стремятся улучшить качество цифровых услуг и догнать в этой сфере западные страны. За последний год Гонконг, Малайзия и Тайвань ввели лицензии на предоставление цифровых банковских услуг.

Власти Сингапура ввели два типа лицензий: полную цифровую банковскую лицензию и лицензию для работы только с корпоративными клиентами. В этом году MAS планирует выдать две лицензии первого типа и три - второго.

Для получения полной цифровой банковской лицензии компания должна работать в Сингапуре, иметь там штаб-квартиру и контролироваться гражданами страны.

По мнению аналитика EY Джеймса Ллойда, которого цитирует газета Financial Times, появление новых игроков в финансовом секторе Сингапура не вызовет радикальных изменений, а скорее приведет к повышению качества услуг. Сингапурские банковские группы уже могут создавать подразделения в области цифрового банкинга, что, по словам Ллойда, объясняет отсутствие крупных игроков среди претендентов на получение новых лицензий.

Некоторые аналитики считают, что влияние нововведений на финансовые организации, которые уже работают в Сингапуре, будет незначительным, поскольку банковский рынок страны небольшой и хорошо развит. Помимо этого, в стране уже работают финансовые организации, обладающие наилучшим в мире опытом в области цифровизации.

Три крупнейших сингапурских банка - DSB, UOB и OCBC - не столкнутся с серьезными проблемами, поскольку они хорошо известны в стране и имеют диверсифицированный бизнес как в розничном, так и в корпоративном секторе, считает специалист по вопросам кредитования Moody's Евгений Тарзиманов. Однако иностранные компании, включая Citigroup и HSBC, а также региональные банки, могут ощутить на себе последствия нововведений. Citigroup заявила, что приветствует рост конкуренции в Сингапуре.

Теги: #сингапур #банк #лицензии #цифровые_технологии
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