Финансовым директором «Дарницы» стала Наталья Барановская

Фармацевтическая компания "Дарница" представила нового финансового директора – Наталью Барановскую, говорится в официальном сообщении компании.

Наталья Барановская имеет 17-летний опыт на позиции финансового директора в TerraFood и других крупных компаниях, а также опыт запуска проектов в странах Евросоюза. Наталья получила инженерное и финансовое образование, а также степень MBA в Edinburgh Business School, Heriot Watt University. Ее ключевые профессиональные компетенции – финансовое и стратегическое планирование, расширение бизнеса, решение сложных вопросов его функционирования, а также экспертиза в M&A.

По словам нового финансового директора, "Дарница" является быстро развивающейся компанией: ее чистый доход в течение 2016-2018 гг. ежегодно рос в среднем на 19%, а чистая прибыль - на 16%. Наталья планирует сосредоточиться на укреплении финансовой устойчивости и обеспечении достижения стратегических целей компании. "На этой позиции я надеюсь быть полезной "Дарнице" в привлечении новых возможностей для роста и повышения эффективности управления финансами", - рассказала Наталья Барановская.

Комментируя назначение нового финансового директора, генеральный директор "Дарницы" Андрей Обризан подчеркнул, что компания находится в процессе масштабных изменений. "Мы провели ребрендинг, сформулировали новую философию и стратегию бизнеса. Эти изменения показывают нашу готовность выходить на глобальный рынок как международный бренд. С приходом Натальи мы усилили лидерскую команду, которая обеспечит достижение новых целей "Дарницы".

Напомним, в прошлом году «Дарница» провела ребрендинг и начала цифровую трансформацию. Стратегическими целями компании являются полная диджитализация жизненного цикла препаратов, партнерство с зарубежными игроками фармрынка и создание международного фармацевтического бренда.

«Дарница» с 1998 года является лидером среди украинских фармацевтических предприятий по объему производимой продукции. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары «Дарницы» - семья Загорий.