НБУ в ближайшее время может сфокусироваться на повышении инфляции - замминистра экономики

Национальный банк (НБУ) в ближайшее время может сфокусироваться на повышении уровня инфляции, полагает заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Скорее всего, на протяжении ближайшего времени задача (НБУ - ИФ) будет обратной - повышать инфляцию к цели. Не думаю, что, в отличие от центральных банков развитых стран, с этим должны быть проблемы", - написал Николайчук в Facebook.

По его словам, нынешние условия дают все предпосылки для более быстрой нормализации монетарной политики, чем прогнозировал НБУ в октябре.

"Наконец укрепление курса стало серьезно отражаться на ценах. Цены всегда более инертные в сторону снижения, нежели в сторону повышения. Тем более в стране с историческим опытом высокой инфляции. Однако даже в условиях устойчивого потребительского спроса и высоких темпов роста зарплат есть лимиты для удержания высокой маржи, что в конце концов стало отражаться прежде всего на ценах импортных товаров и, соответственно, на базовой и общей инфляции", - пояснил он.

Помимо этого, замминистра ожидает снижения инфляционных ожиданий центробанка, а также их привязки к инфляционным целям.

В свою очередь Минэкономики пояснило нетипичное для декабря снижение цен существенной ревальвацией гривни - в декабре среднемесячный обменный курс гривни к $1 укрепился на 3,1%, что является наибольшим значением в помесячном измерении за 2019 год. Это привело к снижению внутренних цен, в основном на импортные товары: фрукты, одежду, обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо, автомобили и пр. Еще одним фактором стало снижение цены на газ для населения на 11,2% в декабре, тогда как с начала года цены снизились на 28,7%.

"Помимо этого, насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка (расширение предложения мяса и мясопродуктов, сахара, масла и др.) нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов, что позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными в сравнении с предыдущим месяцем (за последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания, наименьший рост был в 2011-2012 годах, когда цены выросли на 0,1%", - добавили в Минэкономики.

Как сообщалось, по данным Госстата, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.

По данным Государственной службы статистики, рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

НБУ определил целевой уровень инфляции 5% ±1 п.п.