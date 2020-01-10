Экономика

13:27 10.01.2020

Формальное выполнение в 2019г цели по инфляции может негативно отразиться на экономике

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Формальное выполнение в 2019г цели по инфляции может негативно отразиться на экономике

Механистично-формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции создало серьезные проблемы экономики, считает глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Механистично-формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции (без оценки воздействия на народное хозяйство в целом) создало серьезные проблемы экономики и заложило опасные мины замедленного действия для ее функционирования в ближайшие несколько лет", - написал Данилишин в Facebook в пятницу.

При этом он отметил, что потребительская инфляция в 2019 году была на самом низком уровне с 2013 года.

По оценке Данилишина, достичь низкой инфляции удалось в результате благоприятной конъюнктуры на мировых рынках основных товаров, ревальвации гривни и неоправданно жесткой монетарной политики правления НБУ. Он полагает, что снижение учетной ставки началось слишком поздно, а размер снижения был чисто символическим (до декабрьского снижения на 2 п.п.). В данный момент учетная ставка НБУ в 3,3 раза превышает уровень потребительской инфляции.

При этом Данилишин отметил, что в низкой инфляции прошлого года есть обратная негативная сторона, которая значительно превосходит позитив. Так, шесть месяцев подряд (с мая по ноябрь) падает промышленное производство, в ноябре-2019 промпроизводство снизилось на 7,5% к ноябрю 2018 года и на 4,6% к октябрю 2019 года. Цены производителей за 11 месяцев прошлого года уменьшились на 4%, в том числе в добывающей промышленности - на 19,8% и перерабатывающей - на 4,9%. Промышленная дефляция может стать триггером дальнейшего падения промпроизводства.

Кроме того, снижается отношение кредитов, выданных реальному сектору экономики, к ВВП - 21% (к 24% в 2018 году). Дефицит внешней торговли за 10 месяцев 2019 года составил $9,95 млрд.

Высокие ставки по банковским кредитам, обусловленные неадекватно завышенной учетной ставкой НБУ, значительно усложняют кредитование реального сектора экономики. Производители вынуждены сокращать производство и увольнять работников. Еще одним негативным эффектом является отвлечение десятков миллиардов гривень в депозитные сертификаты НБУ, высокая доходность по которым обусловлена уровнем учетной ставки.

Данилишин добавил, что неоправданно высокая учетная ставка также была определяющей для неконтролируемого притока спекулятивного иностранного капитала в ОВГЗ (за прошлый год вложения нерезидентов в ОВГЗ выросли в 18,5 раза), что создает серьезные потенциальные угрозы для стабильности финансовой системы в случае резкого оттока спекулятивного капитала в ближайшие год-два. Для украинских банков вложения в ОВГЗ, в том числе из-за высокой доходности, вытеснили кредитование.

По данным Государственной службы статистики, рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

НБУ определил целевой уровень инфляции 5% ±1 п.п.

Теги: #нбу #инфляция #данилишин
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