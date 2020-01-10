Индекс ожиданий деловой активности впервые снизился до 48,6 из 100 в декабре 2019 г.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, снизился в декабре 2019 года на 0,5 пункта – до отметки 48,6, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Предприятия всех секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, пессимистично оценили экономические результаты декабря. Это можно объяснить дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры, а также сезонным снижением деловой активности", - констатируется в сообщении.

По результатам опросов, наивысшие ожидания продемонстрировали предприятия в сфере торговли, ИОДА которых в декабре возрос на 0,6, тем ни менее остался пессимистичным и составил 49,9. В частности, усилились ожидания относительно стоимости товаров, закупленных для продажи - индекс возрос до 58,0 с 51,1 в ноябре. Кроме того, респонденты оптимистично настроены относительно увеличения товарооборота (индекс вырос до 51,8 с 47,8 в ноябре) и объемов закупки товаров для продажи (до 52,7 с 52,2).

Вместе с тем, индекс ожиданий компаний, предоставляющих услуги, в декабре снизился на 2,2 и также составил 49,9. В том числе, респонденты пессимистично настроены относительно объема новых заказов на услуги - индекс снизился до 48,6 с 54,9 в ноябре.

Согласно данным центробанка, незначительно улучшились ожидания предприятий промышленности до 47,8 с 47,7 в ноябре. На фоне усиления ожиданий относительно увеличения остатков готовой продукции - индекс вырос до 57,6 с 50 в ноябре, респонденты ожидают снижения объемов новых заказов на продукцию (до 43,8 с 48,4), в том числе на экспортную (до 46,9 с 48,9).

По результатам опросов, существенно усилились пессимистические ожидания у предприятий строительства – индекс в декабре сократился до рекордных 39,7 с 43,5 в ноябре. В частности, респонденты пессимистично настроены относительно объемов строительства (индекс снизился до 34,2 с 42,1 в ноябре) и новых заказов (до 39,5 с 36,8). При этом предприятия строительства ожидают повышения цены на услуги и продукцию собственного производства (до 60,5 с 52,6).

Кроме того, во всех секторах респонденты ожидают сокращения численности занятых работников на своих предприятиях, в частности, индекс ожиданий предприятий промышленности составил 45,8 (44,4 в ноябре), строительства – 39,5 (44,7), сферы торговли – 47,3 (48,9) и сферы услуг – 47,9 (45,1), уточняется в результатах опроса.

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле этого года, и тогда его значение составило 52,4. После повышения ожиданий предприятий в августе до 54,5 и в сентябре до 56,6, они снизились в октябре до 52,2 и в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов – 49,1.