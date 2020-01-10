Цены на нефть завершают неделю снижением впервые с ноября, Brent подешевела до $65,15 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу и могут завершить неделю снижением впервые с ноября.

В центре внимания рынка остается конфликт между США и Ираном, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составляет $65,15 за баррель, что на $0,22 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы уменьшились в цене на $0,07 (0,11%), до $65,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,34%) - до $59,36 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,56 за баррель, опустившись на $0,05 (0,08%) по сравнению с предыдущей сессией.

С начала этой недели Brent подешевела примерно на 5%, WTI - почти на 6%.

"Текущий уровень цен на нефть кажется целесообразным, однако, если мы доживем до следующей недели без возникновения проблем с предложением нефти, цены могут пойти вниз", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

"Несмотря на то, что немедленная угроза разгорания войны ослабла, нервозность на нефтяном рынке сохраняется", - отмечают эксперты Eurasia Group Роберт Джонстон и Геннинг Глойштейн.

"Трейдеры по-прежнему ожидают каких-либо инцидентов, которые могут ограничить поставки, или атак на нефтяные объекты, подобных тем, что произошли в прошлом году", - цитирует экспертов MarketWatch.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Резолюция, предписывающая президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.