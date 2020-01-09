Экономика

18:53 09.01.2020

ПриватБанк оспаривает решение суда о взыскании 21,8 млн грн в пользу НЗФ

2 мин читать
ПриватБанк оспаривает решение суда о взыскании 21,8 млн грн в пользу НЗФ

Государственный ПриватБанк подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года о частичном удовлетворении иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) к ПриватБанку и взыскании с банка 21,847 млн грн долга по кредиту рефинансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщалось, до национализации ПриватБанка НЗФ выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк Украины (НБУ) выдал ПриватБанку. В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которого выступил последний. Согласно мировому соглашению, НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе. Погасить всю сумму обязательств в размере 21 млн грн по соглашению предприятие имело возможность в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Вместе с тем уже 6 сентября 2019 года завод досрочно выполнил обязательства перед НБУ по мировому соглашению.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года работники НЗФ начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре, а в ноябре-декабре прошлого года принимали участие в митингах под стенами НБУ в Киеве.

Совладельцами НЗФ являются экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Теги: #нзф #приватбанк #суд #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:43 09.01.2020
Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции

14:29 09.01.2020
Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка через суд пытается лишить должности главу финучреждения

Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка через суд пытается лишить должности главу финучреждения

13:37 09.01.2020
Количество пользователей российскими электронными почтовыми сервисами в Украине сократилось до 13,7% - исследование ПриватБанка

Количество пользователей российскими электронными почтовыми сервисами в Украине сократилось до 13,7% - исследование ПриватБанка

12:10 09.01.2020
Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка пытаются в судебном порядке обжаловать решение НБУ о национализации

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка пытаются в судебном порядке обжаловать решение НБУ о национализации

18:53 08.01.2020
Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

14:33 05.01.2020
В Печерском райсуде заявляют, что освободили из-под стражи лиц, не имеющих отношения к убийству сына Соболева

В Печерском райсуде заявляют, что освободили из-под стражи лиц, не имеющих отношения к убийству сына Соболева

00:19 05.01.2020
Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

16:54 03.01.2020
Суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР"

Суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР"

14:20 03.01.2020
Следователи ГБР не хотят являться в суд и давать показания по утечке секретной информации стране-агрессору – адвокат Головань

Следователи ГБР не хотят являться в суд и давать показания по утечке секретной информации стране-агрессору – адвокат Головань

13:37 02.01.2020
Суд продлил арест трем обвиняемым по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе

Суд продлил арест трем обвиняемым по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4.1% – Госстат

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Операторы ГТС и ПХГ проведут road show по предоставлению услуг транспортировки газа на короткие расстояния - Макогон

Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн – глава ОГТСУ

Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4.1% – Госстат

"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Операторы ГТС и ПХГ проведут road show по предоставлению услуг транспортировки газа на короткие расстояния - Макогон

Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн – глава ОГТСУ

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

Суммарный положительный эффект на экономику Украины от транзита газа в течение 5 лет составит порядка 150 млрд грн - глава ОГТСУ

Mercedes-Benz отзывает 745 тыс. автомобилей в США

Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА