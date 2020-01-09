Экономика

17:03 09.01.2020

Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4.1% – Госстат

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Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4.1% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

Как ранее сообщало статведомство, показатели роста инфляции минувших лет составили в 2017 году – 13,7%, 2016 году – 12,4%, 2015 году – 43,3%.

В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем – 2019 года составила "минус" 0,3%, за год в целом – 3,9%.

Теги: #госстат #инфляция
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